Girne açıklarında Tevfik Camgöz tarafından bulunan Geç Tunç Çağı Hiyeroglifli Tek Delikli Taş Çapa, 2020 yılında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğünün izni ve teknik personelin gözetiminde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Müge Şevketoğlu’nun bilimsel önderliğinde gün yüzüne çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Girne Kalesinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesinin iş birliğinde hazırlanan bölümün açılışı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi iş birliğinde gerçekleştirilen açılışta konuştu.

Uzun süren bir çalışmanın ürünü olan bu projenin geçmişin hatırlanması ve geleceğe aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ataoğlu, projeye katkı koyan Doç. Dr. Müge Şevketoğlu’na, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne sonsuz teşekkür etti.

Ataoğlu, tarihi değeri yüksek olan Geç Tunç Çağı Hiyeroglifli Tek Delikli Taş Çapa eserinin kültürel mirasa kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Geçmişimize sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere aktarmak bizlerin en büyük sorumluluğudur” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla yürütülen çalışmalar kapsamında da açıklamalarda bulundu.

Geçmişi gelecekle buluşturmanın bizlerin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Ataoğlu, eski eserlerin yalnızca kültürel bir miras değil, aynı zamanda turizm açısından da önemli bir zenginlik taşıdığını da ifade etti.

Müzeler Haftası boyunca özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Ataoğlu, Geç Tunç Çağı’na ait Hiyeroglifli Tek Delikli Taş Çapa’nın sergilenmesinin, tarihimize bilimsel bir ışık tutacağını ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.