Bakan Ataoğlu, gençlerle samimi bir ortamda sohbet ederek onların görüşlerini dinledi. Gençlerle yapılan etkileşimde, kültür, gençlik faaliyetleri, çevre bilinci ve turizm gibi konular ele alındı. Ataoğlu, gençlerin öneri ve beklentilerini dinleyerek, geleceğe dair projeler konusunda gençlerle işbirliği yapma niyetini belirtti.

Gençlerle dostane bir ortamda vakit geçiren Ataoğlu, karşılıklı iletişimi güçlendirmeyi ve gençlerin katılımını teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir adım olduğunu açıkladı.

Lapta Gençlik Kampı'nda yapılan buluşma ile birlikte, gençler arasında sosyal bağları güçlendirmek ve birlikte keyifli zaman geçirmek hedefleniyor. Bu tür etkinlikler, gençlerin gelişimine katkı sağlamak ve toplumları daha güçlü kılmak adına önem taşıyor.