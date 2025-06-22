Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mesarya Bölgesi'nde düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında yaptığı açıklamada, gençliğe verilen önemin altını çizdi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu himayelerinde, Gençlik Dairesi ile Gençlik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Gençlik Festivali, Mağusa Gençlik Birliği ve bölge devlet gençlik merkezlerinin katkılarıyla yoğun bir katılımla Mesarya’da gerçekleşti.

"GENÇLER GELECEĞİMİZDİR, ONLARA YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mesarya Bölgesi'nde düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında yaptığı açıklamada, gençliğe verilen önemin altını çizdi.

Ataoğlu, festivalin Bakanlık ve Gençlik Dairesi, Gençlik Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirildiğini belirterek, “Her zaman olduğu gibi yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gençliğe verdiğimiz önemin bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.

Gençlere yönelik projelerin, ülkenin kültürel mirasını geleceğe taşıma amacını taşıdığını vurgulayan Ataoğlu, “Ülkemize yaptığımız yatırımlar, kültürümüzü geçmişten günümüze, günümüzden de geleceğe aktarma hedefini taşıyor. Gençlerimize sahip çıkarsak, bu eserleri ve hayallerimizi geleceğe onlar taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Gençliğe olan inançlarının bu tür etkinliklerin hayata geçirilmesinde itici güç olduğunu kaydeden Ataoğlu, festivale katkı koyan herkese teşekkür ederek, “Gençler bizim geleceğimizdir” dedi.

Ataoğlu'ndan Katılmayan Siyasilere Tepki: “Gençlerin Emeğine Saygı Gösterilmedi”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Mesarya’da düzenlenen Gençlik Festivali’ne bazı bölge belediye başkanları ve siyasilerin katılmamasına rağmen yoğun bir katılımla gerçekleştiğine dikkat çekti.

Festivalin yoğun bir katılımla gerçekleştiğine dikkat çekilirken, Gençlerin yoğun emekle hazırladığı etkinliğin görmezden gelinmesini üzüntüyle karşıladığını belirten Ataoğlu, “Gençlerimizin döktüğü tere, ortaya koyduğu emeğe sahip çıkmak ve onları onurlandırmak gerekirdi. Ancak bazı siyasetçiler ve yerel yöneticiler, bu sorumluluktan uzak durdu. Bu durum beni gerçekten üzdü.” ifadelerini kullandı.

MESARYA'DA GENÇLİK FESTİVALİ: GENÇLER SANATLA VE PROJELERLE BULUŞTU

Mesarya’da Gençlik Festivali: Gençler Sanatla ve Projelerle Buluştu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Gençlik Çalışmaları Üst Kurulu himayelerinde, Gençlik Dairesi ile Gençlik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Gençlik Festivali, Mağusa Gençlik Birliği ve bölge devlet gençlik merkezlerinin katkılarıyla Mesarya’da gerçekleşti.

Festivalde, bölgenin dört bir yanından gelen gençler müzik, halk dansları ve çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergiledi. Üreticiler ise kurdukları stantlarla festivale renk kattı.

Etkinlik kapsamında, devlet gençlik merkezlerine yönelik hayata geçirilecek yeni projeler kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıca, bölge halkının talepleri dinlenerek gençlik politikalarına yön verilmesi adına önemli bir zemin oluşturuldu.