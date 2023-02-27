Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, İmar Yasası ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) değişiklik yasası önerilerinin geri çekileceğini duyurdu.

Hafta sonuna kadar söz konusu yasa önerileriyle ilgili diğer paydaşlarla çalışmalar yapılacağını kaydeden Ataoğlu, “Bakanlar Kurulu tarafından önümüzdeki hafta İmar Yasası tekrardan Meclis’e sevk edilecek” dedi.

Ataoğlu, “İmar Yasası’nı çalışmalar tamamlandıktan sonra meclisin alt komitelerinde oy birliği ile hayata geçirme arzusu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.