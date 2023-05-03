Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yarın düzenlenecek olan ‘İstanbul 2023 Türk Dünyası Gençlik Başkenti Açılış Töreni’ne katılmak üzere bugün akşam saatlerinde adadan ayrılacak.

Ataoğlu, Blockchain (Blok zinciri), Eko-girişimcilik (Yeşil Girişimcilik), Dijital İletişim ve Akıllı Şehir Teknolojileri temalarında panellerin de düzenleneceği etkinlikte açılış konuşması da gerçekleştirecek.

Panele, KKTC’den de toplamda 10 kişiden oluşan gençlik heyeti ile katılacak.

Ataoğlu’na İstanbul ziyaretinde, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın da eşlik ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Dünyası Teşkilatı’na (TDT) üye ülkelerin gençlik ile ilgili bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan ‘2. Genç Girişimciler Formu’ ve TDT 5’inci Genç Liderler Formu’na KKTC'nin gözlemci üye sıfatıyla katılacağı da bildirildi.