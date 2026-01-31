Kıbrıs Türk halkının yüzyıllardır Akdeniz’in kalbinde var olma mücadelesi verdiğini vurgulayan Ataoğlu, halkın kimliğini, dilini, inancını, kültürünü ve sanatını büyük bir kararlılıkla koruduğunu ifade etti. Kültürün, tarihin ve yaşanmışlıkların en güçlü taşıyıcısı olduğunu belirten Ataoğlu, sanatın ise bu kültürün evrensel dili olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk kültürünün, Anadolu’dan taşınan köklü miras ile Kıbrıs adasının çok katmanlı tarihinin harmanlanmasıyla oluşan zengin bir mozaik olduğunu dile getiren Ataoğlu, bu zenginliğin halk müziğinde, halk danslarında, el sanatlarında, mutfakta ve edebiyatta açıkça görüldüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk halk müziğinin sevinci, hüznü, özlemi ve direnişi içinde barındırdığını belirten Ataoğlu, zeybekler, karşılamalar ve özgün Kıbrıs danslarının toplumsal belleğin canlı yansımaları olduğunu ifade etti.

Lefkara işi, ipek kozası çalışmaları ve sepet örücülüğü gibi el sanatlarının ise sabrın, emeğin ve estetik anlayışın nesiller boyu aktarılan örnekleri olduğunu vurguladı.

Sanat alanında tiyatrodan sinemaya, resimden müziğe, edebiyattan heykele kadar pek çok dalda güçlü bir Kıbrıs Türk sanat dünyasının bulunduğunu belirten Ataoğlu, sanatçıların eserleriyle hem kendi toplumlarının hikâyesini anlattığını hem de evrensel insanlık değerlerine mesaj verdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı olarak kültür ve sanatı yalnızca korunması gereken bir miras olarak değil, aynı zamanda desteklenmesi, geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması gereken stratejik bir alan olarak gördüklerini belirten Ataoğlu, kültürel projelere, sanatçılara ve genç yeteneklere verilen desteklerin her geçen gün artırıldığını kaydetti.

Etkinlikte "Lapta Hesap İşi" tescili yapılmasının oldukça önemli olduğuna da değinen Ataoğlu,

Türkiye Cumhuriyeti ile kültür ve sanat alanındaki iş birliğinin son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, ortak tarih, ortak değerler ve ortak gelecek doğrultusunda kültürel etkileşimin daha da güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk kültürünün barışın, hoşgörünün, direncin ve özgürlüğe olan inancın kültürü olduğunu vurgulayarak, bu değerleri uluslararası platformlarda anlatmaya, paylaşmaya ve yaşatmaya kararlı olduklarını sözlerine ekledi.