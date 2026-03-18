Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ana yol üzerinde üç şeritli yolun soldan üçüncü şerit içerisinde güney istikametine doğru yönetimindeki UJ 208 plakalı salon araç ile seyreden Yiğit Kaya (E-22) seyretmekte olduğu yolun sol kısmında bulunan Kuzey Çevre Yolu bağlantısına geldiğinde çevre yoluna çıkmak için en sol şeriti aldığı sırada o esnada soldan birinci şerit (kaçış yolu) içerisinde yolun kuzey istikametinden güney istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Musa Mavideniz’e (E-51) çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Musa Mavideniz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, UJ 208 plakalı araç sürücüsü Yiğit Kaya tutuklandı.