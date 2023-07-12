Ataoğlu, yeni görevinden dolayı Mehmet Özhaseki’yi tebrik ederken, geçmiş bakanlık döneminde olduğu gibi yeni dönemde de işbirliklerinin devamını diledi.

Bakan Ataoğlu’na görüşmede KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç eşlik ederken, Bakan Ataoğlu ile birlikte Ankara’da ki heyetler arası görüşmelere katılmak üzere, DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah AKtolgalı, Planlama İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Mustafa Akçay, Başbakanlık Deprem ve Denetim Komitesi Üyesi Tuğşat Tülbentçi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da yer aldı.

Bakan Ataoğlu görüşmede ana konu başlıklarının kentsel dönüşüm olduğunu, buna bağlı olarak deprem yönetmenliğinin hazırlanması konularını ele aldıklarını ifade ederek, teknik heyetlerin bu konularla ilgili çalıştığını belirtti.

Ülkemizde Güngör Çöplüğü için hazırlanacak olan ihale süreci ile ilgili olarak Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tecrübelerinden yararlanmak istediklerini de anlatan Ataoğlu, iyi ilişkiler sayesinde ortak projelere imza atacaklarını vurguladı.

Şehircilik konusuna da değinen Ataoğlu, özellikle imar planlaması gibi konuların ele alındığını söyleyerek, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakan Mehmet Özhaseki ile geçmiş bakanlık döneminden iyi bir dostlukları bulunduğunu belirten Ataoğlu, Özhaseki’nin Kuzey Kıbrıs’a her zaman gönülden destek verdiğini ifade ederek, yeni dönemde de bu desteği hissettiklerini vurguladı.

Ataoğlu, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir adet Mobil Laboratuvar aracını KKTC’ye hibe edileceğini de dile getirerek, aracın plajlardan tahlil yapıp anında sonuç verme özelliğinin olduğunu söyledi.

Sürekli Atık Su İzleme Siteminin (SAİS) devreye girmesi ile plajların daha kontrollü bir şekilde denetim altında olacağını ifade eden Ataoğlu, çevre konularında her zaman hassas davrandıklarını da belirtti.

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.