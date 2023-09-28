Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva'nın vefatı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandıÇ

"Değerli dostum, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Kuzey Kıbrıs sevdalısı Ganire Paşayeva'nın vefat haberini, derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi, ülkesine ve milletine büyük hizmetlerde bulunmuş, Türk dünyasında saygın bir kişilik olarak tanınmıştır.

Ganire Paşayeva'nın kaybı, sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası ve dostları için büyük bir kayıptır. Ailesine, Türk dünyasına, sevenlerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Onun hizmetleri ve insan sevgisi, her zaman hatırlanacak ve özlenecektir."