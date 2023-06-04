Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu mesajında, Birleşmiş Milletler tarafından 2023 Dünya Çevre Günü’nün temasının “Plastik Kirliliğine Çözüm” olarak belirlendiğine işaret ederek, “Yapılan birçok araştırmada Akdeniz’den alınan derin suyu örneklerinin yüzde 92,8’inde plastik saptanmış. Akdeniz Havzası'nda 4 metrekareye 1 plastik atık düştüğü ve sorunun en büyük kısmını da kullanıp attığımız tek kullanımlık plastikler oluşturduğu birçok bilimsel çalışmada ortaya konmuştur. Bu durum ülkemizi ve tüm dünyayı ciddi derecede tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

-Tek kullanımlık plastik ürünlere ilişkin tüzük 11 Temmuz’da yürürlüğe girecek

Bakan Ataoğlu, bu amaçla, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı olarak ülkede yaşanan plastik kirliliğinin önlenmesi amacıyla 11 Ocak 2023 tarihinde Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına ilişkin Tüzüğü hazırladıklarını, söz konusu tüzüğün 11 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini yineledi.

Bakanlık olarak AB’nin çevre konularında yürütmekte olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Ataoğlu, “Çevrenin korunmasına ilişkin AB düzenlemelerine uyum, soluduğumuz havanın kalitesinin iyileştirilmesini, atıkların yeniden değerlendirilerek ekonomiye katkıda bulunmasını, kamuya açık ortamlarda gürültü kirliliğinin önüne geçilmesini sağlamakta, gelecek nesillerin daha sağlıklı bir ortamda yetişmesini güvence altına almaktadır” dedi.

-Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin pilot kabini Bafra’da kuruldu… Sistem çalışmaya başladı

Bu çalışmalar çerçevesinde, ülkede atık su arıtma tesislerinin deşarjlarının çevrimiçi (online) izlenebilmesi için Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kurulması ile ilgili Bakanlığın ihalesinin, Merkezi İhale Komisyonu tarafından karara bağlandığını ve ilgili firma ile sözleşme imzalandığını aktaran Ataoğlu,

“İhale kapsamında Sürekli Atık Su İzleme Sisteminin pilot kabini Bafra Atık Su Arıtma Tesisine kurulmuştur. Çevre Koruma Dairesi’ne gerekli olan ekipmanlar kurulmuş ve sistem çalışmaya başlamıştır. Sistemin bakımı ihale kapsamında ilgili şirket tarafından yapılmaktadır” dedi.

-“Tesislerin izin tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kabinlerini kurmaları gerekecek”

Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Yeni yönetmelik hazırlanarak 14 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili bilinen mevcut tesislere aralık ayı sonunda yazı yazılmış ve bilgilendirme yapılmıştır. Yönetmeliğe göre mevcut tesisler Dairemize başvuruda bulunarak deşarj izni almak zorundadır. Yapılan başvurular sonunda Dairemiz gerekli incelemeyi yapıp deşarj izni verecektir. Tesislerin izin tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kabinlerini kurmaları gerekecektir. Bu sürenin Ağustos olacağı öngörülmektedir. Böylece sisteme bağlanan tesisler 7/24 izlenecektir. Başvurular yapılmaya başlanmıştır. Dairemizin başvuruları değerlendirmesi devam etmektedir.”

Ataoğlu, “AB tarafından finanse edileni peyniraltı sularının berteraf ve/veya geri dönüşümü ile ilgili çıkacak sonuca göre sorunun giderilmesi için ciddi bir adım atılmış olacaktır” diye ekledi.

-Atık/Atık Su konularında Kapasite Geliştirme projesi başarıyla tamamlandı

Bakan Ataoğlu, AB tarafından finanse edilen ve Atık/Atık Su konularında Kapasite Geliştirme projesinin başarıyla tamamlandığını belirterek, bu projenin devamı olacak ve AB’ye sunulan yeni Çevre Konusunda Kapasite Geliştirme projesi kabul edildiğini, projenin şartnamesinin hazırlanarak, ihalenin ön duyurusunun ve ön elemenin yapıldığını açıkladı. Ataoğlu, tam ihale prosedürünün 2023 yılı içerisinde tamamlanması ve projenin uygulamaya başlanması beklendiğini, projenin, tüm çevre konularını kapsayacağını söyledi.

- “Temiz Plaj” projesi başlama aşamasında

Bakan Ataoğlu, ülkede “temiz plaj” projesinin başlama aşamasında olduğunu da duyurarak şunları kaydetti:

“Temiz Plaj Projesi; plajlar için yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşmak için yerel yönetimler ve plaj işletmelerini zorlamaktadır: Gönüllülük esasına dayanmaktadır. ‘Temiz Plaj’ kriterlerine sahip plajlarımıza bu çevre ödülü verilecektir. ‘Temiz Plaj’, Mavi Bayrak’a benzer bir bayrak şeklinde olacaktır. Proje başlama aşamasındadır.”

Ataoğlu, çevrenin ve halk sağlığının korunması amacıyla oluşturulan Temiz Plaj projesinin dört ana başlıkta toplandığını belirterek, bunların; çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve sunulan hizmetlerden oluştuğunu aktardı. Ataoğlu, “Temiz Plaj Ödülü 29 kritere uygun ve bu kriterleri sağlayan plajlara bir yıl süreyle verilecek ve her yıl aynı işlem tekrarlanacaktır” dedi.

- Hava kalitesi izleme ağı ile 11 noktada kesintisiz hava kalitesi ölçümleri yapılıyor

Bakan Ataoğlu, hava kalitesi izleme ağı ile KKTC genelinde 11 noktada günde 24 saat kesintisiz hava kalitesi ölçümlerinin yapıldığını belirterek, Çevre Koruma Dairesi bünyesinde Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı kurulduğunu, kullanıcı eğitimlerinin başladığını ve kömür analizlerinin laboratuvarda yapılmaya başlandığını kaydetti.

Çevresel Gürültünün İzlenmesi Projesi’nin devam ettiğini de belirten Ataoğlu, söz konusu projenin hayata geçmesi ile belli yerlere Sürekli Gürültü İzleme Sistemleri kurulacağını, ihalenin sonuçlanıp izleme sisteminin devreye girmesinin 2024 yılının ilk yarısını bulmasının beklendiğini söyledi.

Hava kalitesi izleme ağının iyileştirilmesi projesinin, hayata geçmesi ile mevcut hava kalitesi ölçüm istasyonlarında bazı yenilikler yapılacağını da açıklayan Bakan, ihalenin sonuçlanıp yeniliklerin yapılmasının 2024 yılının ilk yarısını bulacağını söyledi.

-Toplamda 3,000 öğrenci çevre konusunda eğitimlere katıldı

Ataoğlu, toplamda 3,000 öğrencinin yaban hayat, geri dönüşüm, uygulamalı kompost, iklim değişikliği konularında eğitime katıldığını söyleyerek, bu çalışmalara önümüzdeki günlerde devam edileceğini kaydetti. Ataoğlu ayrıca, çevre bilincinin artırılması için yaygın çevre eğitimi çalışmalarının yapılacağını da aktardı.

Ataoğlu, “Çevre standartlarının ülkemizde uygulanması yönünde atılacak her yeni adım, halkımızın hayat kalitesi ve refah düzeyini daha da yükseltecektir. Çünkü çevre bizimdir hepimizindir” dedi.