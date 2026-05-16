Polisten verilen bilgiye göre, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Kozan Sokak’taki apartman dairesinin mutfağında, yemek pişirildiği sırada ocağa bağlı gaz hortumunun sıcaktan eriyerek alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangın, olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu mutfak dolapları, gaz ocağı ve buzdolabı yanarak zarar görürken, oluşan yoğun ısı ve dumandan dolayı evin diğer odalarının da islendiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.