Ataoğlu, “Kararına saygı duyuyorum ancak istifa gerekçesi ve yazdıklarına kesinlikle katılmıyorum” dedi. Kıbrıs Gerçek’e konuşan Ataoğlu, Demokrat Parti’nin büyümeye ve yoluna kararlılıkla devam edeceğini belirtti, “DP, her türlü vatandaşa ve partisine hizmetten geri kalmayacaktır” dedi.

Tosunoğlu sabah saatlerinden DP’den istifa etmişti…

DP milletvekili Hasan Tosunoğlu, DP yönetimini “partinin tarihine, geleneğine ve misyonuna uygun düşmeyen tavırları” dolayısıyla eleştirmiş ve sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Tosunoğlu’nun açıklaması şöyle:

"Kendimi bildim bileli Demokrat Parti’nin bir mensubu oldum. Partinin kuruluşundan beri hep içindeydim. Her kademede hizmet verdim, katkı koymaya çalıştım. Son olarak 2022’de DP’nin bir milletvekili olmanın gururunu yaşadım. Ne var ki mevcut parti yönetiminin DP’nin tarihine, geleneğine ve misyonuna uygun düşmeyen tavırları, pek çok partilimiz gibi beni de kaçınılmaz bir kararın eşiğine getirdi. DP’yi Kıbrıs Türk siyasetinin çok önemli ve müstesna bir kitle partisi değilmiş de tek bir kişinin, başına buyruk biçimde idare edebileceği bir kulüpmüş gibi algılanması, DP’nin toplumsal karşılığını her geçen gün biraz daha aşındırdı.

Geçmişin kriz çözen, çözüm üreten, dinamik ve yapıcı partisi gitti yerine sessiz, siyasetsiz ve tavırsız başka bir parti geldi. Rahatsızlığımı her ortamda dile getirdim. Maalesef değişen hiçbir şey olmadı. DP’de bulunduğum uzun yıllar boyunca kişisel hiçbir talebim olmadı. Bakanlık teklifi geldiği zamanlar oldu; kabul etmedim. Milletvekili olduğum sürede de bakan olmak gibi bir talepte bulunmadım; bilakis dışarıdan bir bakan atanmasını önerdim.

Odaklandığım tek şey bir milletvekili olarak halkımıza maksimum hizmeti sunmak oldu. Ne yazık ki mevcut anlayış bunun için uygun ortamı sağlamadı. Meclis’te pasif kalması ve sadece el kaldırıp indirmesi beklenen, düşüncelerine kulak verilmeyen ve sadece bir rakamdan ibaret görülen bir milletvekili olmak benim tahammül edebileceğim bir şey değildir. Uzun bir süredir mücadele ettiğim zihniyetin değişmesini sağlayamadım. Gelinen aşamada başka bir seçeneğim kalmadı.

DP’li kardeşlerimin de hislerine tercüman olarak partiden ayrılmaya karar verdim. Bundan böyle bağımsız bir milletvekili olarak çok daha özgür bir şekilde hizmet sunabilmek amacıyla Meclis Başkanlığı’na partiden istifa dilekçemi sundum. Kalbim gerçek partililerimizle birlikte atmaya devam edecektir. Onlarla birlikte olmaya ve omuz omuza mücadele vermeye devam edeceğiz. Yurttaşlarımıza hizmet sunma konusunda elimden gelen tüm gayreti bundan sonrada göstereceğim.

Halkına karşı sorumlu, kararlarını kendi hür iradesiyle alabilen bağımsız bir milletvekili olarak Meclis çalışmalarına yapıcı katkılar sunmaya çalışacağım. Bu çerçevede hükümetin ülke yararına olacak adımlarına destek vereceğim. Her şeyden önce halkın sözüne kulak veren ve halkın sözünü Meclis’e taşıyan bir milletvekili olma ilkesinden hiç ayrılmayacağımın bilinmesini isterim.”