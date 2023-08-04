GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Girne Antik Limanda devam edene restorasyon çalışmalarıyla ilgili konuşan Ataoğlu, Antik Limanın ülkemiz içinin önemine vurgu yaparak, yıllardır limanının istenilen konuma getirilemediğini kaydetti. 'Ne mutlu bize ki bir yerden başlama şansı bulduk' diyen Ataoğlu, 6 ayda restorasyonun bitmesinin planlandığını ancak yer altından çıkan eski eserler, elektrikle ilgili yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle sürecin uzadığını kaydetti. Ataoğlu, bir ay sonra Girne Antik Limanın restorasyonunun tamamlanacağını söyledi.

“ŞUAN YENİ ERCAN’IN YÜZDE 20’LİK KISMI KULLANIMDA”…

Yeni Ercan Terminali ve bununla bağlantılı turizmde yaşanacak gelişmeleri de yorumlayan Ataoğlu, en geç bir ay içerisinde havalimanındaki eksiklerin giderileceğini kaydetti. Ataoğlu, 'şu an terminalin yüzde 20'lik kısmı kullanımda. Ülkeye daha fazla turist getirmek için yatak sayısını artırmanız lazım. Bunun içinde çalışmalar yapılacak' ifadelerini kullandı.

ATAOĞLU’NDAN “ALÇAK ORMAN ARAZİSİ” AÇIKLAMASI…

“Orman arazisine otel yapılacak demek, ağaç katliamı yapılacak demek değildir” diyen Ataoğlu, “Geçtiğimiz günlerde 'orman arazisi tahsis ederek, yatak kapasitemizi artırmayı amaçlıyoruz' yönünde bir açıklama yaptım ve bu yanlış anlaşıldı. Alçak orman arazisi diyoruz ama ağaç katliamı yok. Bilimsel bir çalışma yapılacak sonra ortaya detaylar konulacak verilecek olan arazinin daha fazlasını talep edeceğiz şirketlerden ya da fidan dikin diyeceğiz. Bu Orman Dairesinin alacağı karardır, Meclis kararıyla yapılır. Bafra Turizm Bölgesi bu şekilde ilan edildi” şeklinde konuştu.

“KIB-TEK KONUSUNDA HEPİMİZ SUÇLUYUZ”…

Elektriğe yapılan zamlarla ilgili de konuşan Ataoğlu, geçmişten günümüze KIB-TEK'te eksiklikler olduğunu belirterek 'hepimiz suçluyuz' dedi. KIB-TEK'e yapmamız gereken yatırımı hiçbir zaman yapmadık diyen Ataoğlu, kablo ile elektriğin gelmesi ile rahatlamanın yaşanacağını söyledi.

ATAOĞLU’NDAN, TOSUNOĞLU HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT...

DP Milletvekili Hasan Tosunoğlu'yla ilgili iddiaların sorulduğu Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, 'Girne Antik Liman'da gerçekleşen gelişmeler sonucu firma mağduriyet yaşıyor. Bahsedilen firma Hasan Tosunoğlu'nun oğlunun. O ihaleye girebilecek firmalar zaten belli başlı firmalar. Tosunoğlu'nun oğlunun şirketi de bunlardan biri. Kimsenin günahını almaya gerek yok” dedi.