Toplantı Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve TÜRKSOY tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıya, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Toplantıda Ataoğlu’na Kültür Dairesi personeli Pervin Aremek Aşıkoğlu ile Rukiye Kaymak eşlik etti.

Üst düzey katılımla gerçekleşen toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı özel temsilcisi Aydın Kerimov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi ŞAMURADOV, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Kültür Komitesi Başkanı Kumis SEİTOVA, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Birinci Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, Özbekistan Kültür Bakan Birinci Yardımcısı Bahodir Akhmedov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TURKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türkçe Akademisi Başkanı Shahin Mustafayev katıldı.

Toplantıda konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, toplantının Türk dünyasının birlikteliği açısından önemine değinerek, toplantıya katkı koyan ülkelere teşekkür etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, bu yılki toplantının önemli bir yıla denk geldiğini söyledi. Bu yılın Ulu Önder Haydar Aliyev'in doğumunun 100'üncü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü ve TÜRKSOY'un 30'uncu kuruluş yıl dönümü olduğunu söyledi.

Toplantıda alınacak kararlar arasında 2025 yılında Gazimağusa şehrinin Kültür Başkenti olma yönündeki talebimizin 2025 yılından sonraki yıllarda olması yönünde ülkelerin fikir birliğine varması ile olumlu sonuçlanmış oldu.

“TÜRK DÜNYASININ BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada TÜRKSOY'un Türk dünyasının kültür birliği misyonunu takdir ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasının bir parçası olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk Dünyası 2040 Vizyonu ile üye ülkeler olarak, TÜRKSOY'u daha farkında, daha sorumlu, daha verimli ve daha güçlü bir teşkilata dönüştürmeyi hedefleyerek teşkilat üyelerinin de birbiri ile olan kurumsal iş birliğini derinleştirmeyi amaçlıyoruz.

TÜRKSOY 2040 Vizyonu çalışmasını incelediğimde. TÜRKSOY'un bu çalışmayı Türk Devletleri Liderleri tarafından kabul edilen “Türk Dünyası 2040” vizyonunu destekler nitelikte hazırladığını görüyorum. Yapılan bu çalışmaların TÜRKSOY’un kurumsal olarak da gelişimine ve hitap ettiği kitlenin de genişlemesine imkan sağlayacak olumlu gelişmelere fırsat yaratacağını gözlemledim. Bu durum da bizleri memnun etmiştir.

Ambargolar altında yaşamaya çalışan Kıbrıs Türk halkının Türk dünyası ile çok daha sık ve çok daha geniş platformlarda buluşmasına imkan sağlayacak projelerin olması bizler için oldukça önem arz etmektedir.

Bu yıl düzenlenen organizasyonlarda Kardeş Azerbaycan’ın bizleri çok güzel karşıladığını ifade etmek isterim. Azerbaycan ile ülke olarak ilişkilerimiz her geçen gün güçleniyor. Bu kardeşlik bağlarını diğer Türki Cumhuriyetler ile de geliştirmeyi arzuluyoruz.

TÜRKSOY 2040 Vizyonu ile TÜRKSOY'un daha güçlü bir teşkilata dönüştürülmesiyle, Türk kültürü etrafında birleşen Türk dünyasının, kültürü ve sanatıyla uluslararası arenadaki varlığının da güçleneceğine ve sesimizin daha güçlü duyulacağına inancım tamdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler de Türk dünyasının Akdeniz'deki bir uzantısıyız. Bu bağlamda Türk dünyasının bir parçası olmaktan gurur duyduğumuzu belirtir, önümüzdeki yılllarda Gazimağusa şehrimizin Türk Dünyası kültür başkenti ilan edilmesi yönünde teşkilat üyelerinin olumlu yaklaşımlarını almış olmaktan da memnuniyet duymaktayız.

KKTC devleti olarak TÜRKSOY'un etkinliklerine ev sahipliği yapmak, Türk Dünyasını evimizde ağırlamak en büyük arzumuzdur.

Bizler bu çatı altında en değerli hazinemiz olan kültürel zenginliklerimizi, paylaşmak suretiyle çoğaltıyoruz, zenginleştiriyoruz ve hep beraber halklarımız için çalışıyoruz.

Kültürümüzü koruyarak, gelecek nesillere aktarabilmek için her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Bu düşünceler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her zaman desteklerini esirgemeyen, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Sultan Raev’e ve bizleri burada çok güzel ağırlayan Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli’ye ayrıca teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Ardından Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TURKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Uluslararası Türkçe Akademisi Başkanı Shahin Mustafayev ve diğerlerinin konuşmaları dinlendi.