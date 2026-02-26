Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kanal T’de yayınlanan, Nazar Erişkin’in sunduğu “Güne Dair” programına konuk oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın erken seçime ilişkin açıklamalarını değerlendiren Ataoğlu, erken seçimle ilgili henüz bir tarih konuşmadıklarını belirterek, “Konuyu geçen gün Bakanlar Kurulu’nda şakayla karışık, esprili bir şekilde dillendirdim. Erhan bey de sağ olsun böyle bir açıklama yaptı” dedi.

"ATAOĞLU KEŞKE SORUP BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPSAYDI"

Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın “Ulaştırma Bakanlığı protokolle Türk Telekom’a teslim edildi” açıklamasına da yanıt verdi. Ataoğlu, “Keşke sorup da böyle bir açıklama yapsaydı" ifadelerini kullandı.

UBP ile aralarında bir kopukluk olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Ataoğlu, UBP Grup Toplantıları’nda hükümeti ilgilendiren meselelerde kendilerinin de katılacağı Genişletilmiş Grup Toplantısı yapılması gerektiğini defalarca söylediklerini ifade etti.

"SORUNLAR VE RAHATSIZLIKLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERİLİYOR"

UBP’nin ‘koltuk değneği’ olmamak için duydukları rahatsızlıkları kendi içlerinde konuştuklarını belirten Ataoğlu, bu sorunların ve rahatsızlıklarının büyük ölçüde giderildiğini vurguladı.

Fiber Optik Projesi’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ataoğlu, “Herhangi bir isteğiniz varsa buyrun gelin sorun dedik. Hatta bir adım daha ileri gidelim, özellikle muhalefet milletvekillerinden birisi müsait kimse o arkadaşla birlikte o yasayı çalışırız. O gün Meclis’e gelip birbirimize öneri, eleştiri yapacağımıza yasayı birlikte çalışalım da deriz” şeklinde konuştu.

Erhan Arıklı özelinde her konuyu oturup konuştuklarını dile getiren Ataoğlu, seçim tarihi ve karma oyun kaldırılmasına yönelik hükümetle ilgili yorumları Erhan Arıklı ile sürekli değerlendirdiklerini kaydetti. Meclis gündeminde de aynı odayı paylaşır gibi bir durumda olduklarını ve herhangi bir sorunlarının bulunmadığını ifade etti.

Ataoğlu, Fiber Optik Yasası'nda Meclis’ten geçtikten sonra tadil edilmesi gereken hususların görüşülebileceğini belirtti.

"CEVDET YILMAZ'IN SÖZÜNE GÜVENİYORUM"

Bu konuyu yalnızca hükümet ortaklarına değil, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da sorduğunu aktaran Ataoğlu, “Ana protokol onaylanır geçer ama düzenlenmesi gerekenler düzenlenebilir” yanıtını aldığını söyledi ve Cevdet Yılmaz’ın sözüne güvendiğini ifade etti.

Telefon Dairesi’nin zarar görüp görmeyeceği, gelirinin azalıp azalmayacağı ve internet sağlayıcıları ile vatandaşın sorun yaşayıp yaşamayacağı yönündeki sorularına da yanıt aldığını kaydeden Ataoğlu, “Bunlar yaşanmayacak dendi” dedi.

"PROTOKOL LEHİMİZEDİR"

Ataoğlu, vatandaşın zarar görmeyeceğini, ödenen ücretin yüksek oranlarda artmayacağını, Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının ve internet sağlayıcılarının da zarar görmeyeceğini belirterek, “Bu protokol lehimizedir. Ankara’da sorduğum sorular ve aldığım cevaplar bunlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kıbrıs Postası