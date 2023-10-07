Konuyla ilgili açıklamasında "27 ülkenin cumhurbaşkanları, bakanları, milletvekilleri ve yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne şahitlik ediyoruz" diyen Ataoğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yenilenmiş AK Parti kadroları, Türkiye'nin yüzyılını daha da aydınlatacak adımların başlangıcıdır.



Türkiye'nin yol haritasına tanıklık etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Bu vesileyle, Türkiye ve AK Parti'ye başarılar diler, birlikte daha aydınlık yarınlara ilerlemeyi temenni ederiz"