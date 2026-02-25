Kuzey Kıbrıs’ta sigara fiyatlarına bir zam daha geldi.
26 Şubat 2026 tarihli yeni fiyat listesine göre birçok markada perakende satış fiyatları yükseldi. Yapılan güncelleme ile bazı ürünlerde fiyat artışları dikkat çekiyor.
Yeni Satış Fiyatları (Tavsiye Edilen Perakende Fiyat / Paket)
Sigara Fiyatları
-
Dunhill International: 115 TL
-
Rothmans KS Dark Blue: 110 TL
-
Craven A: 110 TL
-
Kent N-Range Black: 110 TL
-
Kent N-Range Grey: 110 TL
-
Kent Mix Aroma: 110 TL
-
Kent Slim Blue Long: 100 TL
-
Kent D-Range Blue: 105 TL
-
Kent D-Range Purple: 105 TL
-
Kent D-Range Switch: 105 TL
-
Kent KS Switch (Convertible): 105 TL
-
Kent KS Blue Range: 105 TL
-
Tekel 2000 Kırmızı: 75 TL
-
Tekel 2000 D-Range Blue: 75 TL
-
Tekel 2000 Mavi: 75 TL
-
Tekel 2001: 71 TL
-
Samsun 216: 71 TL
Sarma Tütün (RYO)
-
Rothmans Blue RYO (5×50g): 200 TL
-
Rothmans Blue RYO (6×25g): 100 TL
-
Rothmans Navy Blue RYO (5×50g): 200 TL
Nuo
Tüm Nuo çeşitlerinde fiyat 100 TL olarak güncellendi:
-
Nuo Blonde Tobacco
-
Nuo Classic Tobacco
-
Nuo Terracotta
-
Nuo Redberry Click
-
Nuo Blueberry Click
-
Nuo Tropic Click
-
Nuo Blue Click (Freeze Menthol)