Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Genel Başkan seçilmesini tebrik etti.

Ataoğlu, yayımladığı mesajında Türkiye’nin güçlü liderliği ve kararlı duruşuyla bölgesinde ve dünyada önemli bir aktör olmaya devam ettiğini vurgulayarak, istikrar, kalkınma ve refah yolunda atılan adımların yeni dönemde de hız kesmeden süreceğine olan inancını dile getirdi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının ortak değerler ve hedefler doğrultusunda her geçen gün daha da pekiştiğine dikkat çeken Ataoğlu, bu güçlü iş birliğinin iki ülkenin de geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni dönemin hayırlara vesile olmasını dileyerek, başarılarla dolu bir süreç temennisinde bulundu.