Bazı sanal medya hesaplarında, ABD donanmasına ait Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık Boğazı'nı geçtiğini gösteren fotoğraflar yer aldı.

Paylaşımlarda, Ford Uçak Gemisi'nin Cebelitarık'ı geçerek Orta Doğu'ya hareket etmek için Akdeniz'e giriş yaptığı kaydedildi.

Trump, İran ile nükleer müzakereler sürerken bölgeye ikinci bir uçak gemisi gönderilmesi talimatı vermişti.

Bu talimatın ardından Karayipler'de bulunan Ford Uçak Gemisi, daha önce Orta Doğu'ya gönderilen USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi'ne katılmak için bölgeye hareket etmişti.

USS GERALD R. FORD'UN ÖZELLİKLERİ

ABD donanmasının en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford (CVN-78), sahip olduğu teknolojik donanım ve yüksek operasyon kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 337 metre uzunluğunda ve 100 bini aşkın ton deplasmana sahip olan Ford sınıfı uçak gemisi, nükleer enerjiyle çalışıyor. İki adet nükleer reaktörle donatılan gemi, yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 25 yıl görev yapabiliyor ve 30 knotun (yaklaşık 55 km/s) üzerinde hıza ulaşabiliyor.

Gemide 4 bin 500'e yakın personel görev yapabiliyor. Uçuş güvertesinde ise F/A-18 Super Hornet savaş uçakları, F-35C Lightning II, E-2D Hawkeye erken uyarı uçakları ile çeşitli helikopterler konuşlandırılabiliyor. Toplamda 75'e kadar hava aracı taşıma kapasitesine sahip.

Ford sınıfının en önemli özelliklerinden biri ise elektromanyetik uçak fırlatma sistemi (EMALS). Bu sistem sayesinde uçaklar daha hızlı ve daha az mekanik aşınmayla havalanabiliyor. Ayrıca gelişmiş radar sistemleri, modern savunma sistemleri ve artırılmış sorti kapasitesiyle önceki nesil uçak gemilerine göre daha yüksek operasyon temposu sunuyor.

ABD'nin küresel askeri varlığında kritik rol oynayan USS Gerald R. Ford, yüksek teknolojiye dayalı sistemleri ve geniş hava gücü kapasitesiyle donanmanın amiral gemisi konumunda bulunuyor.