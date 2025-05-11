Ataoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımızın her anında sevgisiyle, fedakârlığıyla ve sonsuz şefkatiyle yanımızda olan başta annem, canım eşim ve kızım olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum.

Anneler, toplumumuzun temelini oluşturan, evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek için büyük özveri gösteren en kıymetli varlıklarımızdır. Onların emeği ve sevgisi, sadece ailelerimizin değil, ülkemizin de geleceğini şekillendirmektedir.

Bu anlamlı günde, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize minnet ve saygılarımı sunuyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum."