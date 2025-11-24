Gündem Kıbrıs Özel Haber

Girne’de, Girne Oto isimli iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili başlatılan geniş çaplı polis operasyonu, sadece birkaç saat içinde sonuç verdi.

24.11.2025 tarihinde, saat 03.10 sularında meydana gelen kundaklama olayının hemen ardından Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışma sonucunda, iki zanlı M.T.K (E-18) ve M.G (E-18) sabah saat 05.00’te saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı.

Yaşları 18 ve 19 olan diğer iki suç ortağı da Lefkoşa Surlariçi'nde yakalandı.

“Ateş Sönmeden” operasyonuyla zanlıların yakalanmasının ardından soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.