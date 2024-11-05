-ÖZEL HABER

UBP Milletvekili Sunat Atun, Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

Meclis başkan, yardımcısı ve divanı seçmenin sorumlulukları dahilinde olduğunu belirten Atun, şu an Özdenefe’nin başkan yardımcılığı koltuğunda oturmasının meşru olmadığını kaydetti.

‘Sizleri anayasal zemine davet ediyoruz’ diyen Atun, sözlerini şöyle tamamladı:

‘Size göre 8, bize göre 9’uncu oturum. Bu oturumu 9 olarak ilan etmek görevinizdir. Karar veremeyecekseniz oylarımıza başvurunuz. Bizim için süreç net ve kesindir. Bu da 9’uncu birleşimdir. Bu birleşim 9 olarak kayıtlara geçmeyecekse UBP bu düzene alet olmayacaktır”