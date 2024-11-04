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Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları, milletvekilleri ile birlikte Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'da bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan UBP Milletvekili Sunat Atun’un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Biz bir süredir başkanlık divanı seçimlerini yapmaya çalışıyoruz. Meclis başkanlığı seçimi tamamlandı, geride kaldı.

-Biz hükümeti yöneten UBP olarak, koalisyon ortaklarımızla birlikte tahammüllü bir süreç işlemeye çok özen gösterdik.

-Hukuku dilinden düşürmeyenler, Anayasa’yı çalıştırmayarak, ülkeyi kaosa sokmaya çalışıyorlar.

-Meclis Başkan yardımcısını, divanı seçtirmemek, vatandaşa nasıl hizmet etmektir?

-Meclis Başkanı 26 oyla seçilmiştir. Biz CTP’ye geçen hafta bir yazı ileterek, Meclis’e başkan yardımcısı önermelerini söyledik. 4 Kasım’da Meclis’in açılacağı biliniyordu.

-Meclisin önünde çok önemli bir gündem vardır. CTP bugün bize Meclis başkan yardımcısı takdim etmeliydi ancak tarihte görülmemiş bir Meclis işgali yaptılar. Bunu hukuk kavramını dilinden düşürmeyenler yaptı.

-Bugün Meclis Başkanı Meclis’teyken, Meclis Başkan Yardımcısı hukuksuz bir şekilde o koltuğa oturarak Meclis’i işgal etmiştir. Bu bugüne kadar Meclis tarihinde görülen en büyük hukuksuzluktur.

-Bu işgali yapanlar her gün hukuk vurgusu yapanlardır. Burada oyun bellidir. Kamouyu, vatandaş manipüle ediliyor.

-Biz bu şekilde hareket etmeyeceğiz. Vatandaş ne bekliyor biliyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz.

-Bu süreci yoldan çıkarmak kimseye fayda etmez. Önümüzde bütçe görüşmeleri vardır. Kısa bir müddet sonra bu salonda bütçe taslağı görüşülecek ve ardından Meclis’e sunulacak. Devletin çalışma fonksiyonlarının yürütülmesi gerekmektedir. Bir çok ödeme vardır. Siz Meclis’î bloke ederek neye yol açacağınızın farkında mısınız? KKTC bu şekilde yola devam edemez. Bizim gözümüzde CTP’nin bugün yaptığı harekete verilecek çok kelime vardır ama en önemlisi işgaldır. Meclis iç tüzüğü de Anayasa’da ayaklar altına alındı.

-Meclis Başkanı’nın koltuğu bugün gasp edildi. Meclis Başkanı görevine darbe yapılmıştır. Burada oturumu açacak Meclis Başkanı varken yapılan gasptır, yetkisine darbedir. Bu oyunun parçası olmaya niyetli değiliz.