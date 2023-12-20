Gündem Kıbrıs Özel Haber- PELİN YÜKSELAY

2022 Yılında 24 kişiyi trafik kazalarına kurban verdiğimizi kaydeden Avcı, bu rakamın 2023 yılında tam iki katı artarak 44'e ulaştığını, trafiğe olan güvenin tamamen yitirildiğini söyledi.

Yollardaki araç sayısının artmasına müteakip, sürat, alkol ve dikkatsiz sürüş oranlarının da arttığını vurgulayan Avcı, "yılbaşında buna ekstra olarak eğlence, alkol ve yorgunluk eklenecek. Bizleri çok büyük bir tehlike bekliyor' diye uyardı.

Sürücülere önerilerini de sıralayan Avcı, şunları kaydetti:

"Alkol alanlar arka koltuğa otursun, alkol almayanlar araba kullansın. Acele etmeyin, yollar zaten kalabalık. Acele etseniz bile en çok 10 dakika kazanacaksınız. Lütfen yeni yıla güzel, tatlı girelim Kimsenin tüm ülkeyi yasa boğmasına gerek yok"