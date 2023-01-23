Halkın Partisi (HP) Enerji Komitesi Başkanı ve Merkez Yürütme Organı üyesi Yusuf Avcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 3 günlük zararının 14 milyon TL’yi aştığını öne sürdü.

HP Enerji Komitesi Başkanı Avcıoğlu, Pazartesi geleceği ifade edilen yakıt gemisinin gelmediğini dile getirerek, “Teknecik Limanı’nda herhangi bir yakıt gemisi olmadığı gibi henüz programlanmış, beklenen bir yakıt sevkiyatı da görünmüyor!” dedi.

Teknecik Elektrik Santrali’nin depolarında ise yakıt kalmadığını aktaran Avcıoğlu, “Yine tanklardan dip çamuru çekiliyor… Dip çamurunun makinalara zarar verme olasılığı ise çok yüksek!” açıklamasını yaptı.

“Yakıt olmaması sebebiyle 40 cent/kWs fiyat ile 40MW kapasite Güney Kıbrıs’tan satın alınıyor” diyen Avcıoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Teknecik dizel jeneratörlerin, 14 Cent/kWs üretim maliyetine rağmen yakıtın bitmesi sebebiyle Güney’den 40 Cent/kWs fiyattan elektrik satın alınması sebebiyle oluşan zarar 14 milyon TL'yi aşmış durumda. Bu durumun en az 2 gün daha sürmesi bekleniyor! Hani TPIC ile arz güvenliği gelecek, sorunlar bitecekti? Sizin arz güvenliğinden anladığınız adım başı yalan söylemek mi?”