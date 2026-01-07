Belçika'daki Brüksel Havalimanı'nın, internet sitesinden yapılan uyarıda, pistte yaşanabilecek don olayları ve uçakların buz tutma ihtimali nedeniyle uçuşlarda gün boyunca gecikmeler yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Brüksel Havalimanı'nda şimdiye kadar 20 kalkış ve 17 iniş olmak üzere toplam 37 sefer iptal edilirken 116 uçuş ertelendi.

Ülke medyasındaki haberlere göre, hava koşulları nedeniyle Belçika ile Hollanda arasındaki bazı tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Almanya Meteoroloji Servisi de başkent Berlin dahil ülkenin doğusu ile güneyindeki bazı kentler için şiddetli don uyarısında bulundu.

Hollanda

6 gündür soğuk hava etkisindeki Hollanda'da yetkililer, mümkünse evden çalışılması konusunda halka tavsiyede bulundu.

Yetkililer ayrıca, olası kazalardan kaçınılması için trafik kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, ülke genelinde kar yağışı nedeniyle en yüksek ikinci seviye olan "turuncu kodlu" uyarı yayımladı.

Ülkede kış tarifesi nedeniyle tren ve otobüs seferlerinin sayısı azalırken Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda 679 uçuş iptal edildi.

İngiltere'de "Goretti Fırtınası" nedeniyle "hayati tehlike" uyarısı yapıldı

İngiltere Meteoroloji Ofisi, yılın ilk isimlendirilmiş fırtınası "Goretti" yaklaşırken, ülkenin bazı bölgeleri için yeni hava durumu uyarıları yayımladı.

Meteoroloji Ofisinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin güneybatısında fırtına nedeniyle "hayati tehlike" riski bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, yarın yerel saatle 17.00'den itibaren Cornwall'ın batı ucunda "amber" kodlu rüzgar uyarısının yürürlüğe gireceği belirtildi.

Fırtına nedeniyle binalarda hasar, uçan cisimler sebebiyle yaralanmalar, büyük dalgalar ve sahil bölgelerinde tehlikeli koşulların oluşabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, Cornwall, Devon ve Dorset'in bazı kesimleri için ise "sarı" kodlu rüzgar uyarısı yayımlandı.

Öte yandan, İskoçya genelinde ve İngiltere'nin kuzey kesimlerinde bu gece itibarıyla kar ve buzlanmaya karşı sarı uyarıların devreye gireceği kaydedildi.

Fransa

Fransa'da kar yağışı ve don olayları nedeniyle 32 vilayette alarm seviyesi "turuncu"ya yükseltildi.

Vendee, Maine-et-Loire, Sarthe, Orne, Eure ve Seine-Maritime vilayetlerinde ise alarm seviyesi "sarı" olarak sürdürülürken, Paris bölgesinde otobüs hatlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı, bazı seferler iptal edildi.

Kar yağışının etkili olduğu 10 vilayette okul servisi hizmetleri askıya alındı.

Ayrıca başkentin içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.

Kötü hava koşulları nedeniyle Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda yüzlerce, Orly Havalimanı'nda ise yaklaşık 40 uçuş iptal edildi.

Nantes şehrinde A83 otoyolu da buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılırken, şehirdeki havalimanında kısa süreli hizmet verilemedi.

Ülkede, kar yağışına bağlı kazalar nedeniyle Ile-de-France bölgesinde 5 Ocak'ta 2, dün de Landes vilayetinde 3 kişi hayatını kaybetti.

İtalya

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana arterlerden A1 otoyolunun bir bölümü buzların temizlenmesi için erken saatlerde trafiğe kapatıldı.

Ayrıca, dün Aniene Nehri'nin taşması başkent Roma'nın Tiburtino bölgesindeki birçok sokağın sular altında kalmasına yol açtı.

İsviçre

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi, ülkenin güneyindeki bazı bölgeler için kar yağışı nedeniyle "önemli tehlike" uyarısı yaptı.

Ofis, araç kullanacak kişiler için yol ve çığ bilgilerinden haberdar olmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Nordik ülkeleri

Danimarka'nın Kuzey Jutland bölgesinde yetkililer, şiddetli kar yağışı nedeniyle halka uyarıda bulunurken yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem alındığını belirtti.

İsveç devlet televizyonu SVT, Göteborg kentinde bugünkü tramvay seferlerinin tamamının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olduğunu bildirdi.