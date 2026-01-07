Platformdan yapılan yazılı açıklamada, 16-17 yaşındaki çocukların belinde tabancayla ülkeye gelip, iş yerlerini kurşunlayabildiği bir tablonun “münferit” olarak nitelendirilmesinin yaşanan vahameti örtmek anlamına geldiği ifade edildi. Olayın yalnızca güvenlik zafiyeti değil, aynı zamanda bir ahlak ve değerler krizi olduğu kaydedilen açıklamada, suçun ve şiddetin çocuk yaşta bireyleri içine çekmesinin sorgulanması gerektiği belirtildi. Gençlerin silah yerine ahlak ve sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesinin önemine işaret edildi.

Ülkede kara para iddiaları ve suçlamalarının toplumun vicdanını yaraladığını da belirtilerek, kara parayla mücadelenin ve adaletin devletin asli görevi olduğu vurgulanan açıklamada, devletin görevinin yalnızca suç işlendiğinde müdahale etmek değil, suçu doğuran zemini ortadan kaldırmak olduğu ifade edildi.

Tarihsel ve fiili bağlar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin de ülkedeki güvenliğin ve huzurun inşasında önemli sorumlulukları bulunduğu kaydedilen açıklamada; güvenlik zaaflarının giderilmesi, silahlanmayla kararlı biçimde mücadele edilmesi, kara parayla ilgili iddiaların şeffaf şekilde soruşturulması, gençleri ahlaklı ve bilinçli bireyler olarak yetiştirecek eğitim ve toplumsal politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.