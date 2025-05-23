Avtepe-Kuruova köyleri arasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 15.00 sıralarında Avtepe-Kuruova köyleri arasında başlayan yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkı ve iş makineleri ile müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapılıyor

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada ise, “Avtepe-Kuruova köyleri arasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından, Sivil Savunma ekipleri soğutma çalışması yapıyor. Yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına, polis, Sivil Savunma İtfaiye ile Orman Dairesi ekipleri katıldı.