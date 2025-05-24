Avtepe-Kuruova köyleri arasında dün meydana gelen yangın tamamen söndürüldü. Olası bir alevlenmeye karşı üç itfaiye aracı gece boyunca yangın bölgesinde tedbir amaçlı bekletildi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün itibarıyla yangın alanında yer yer dumanlanmaların mevcut olduğu ve soğutma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

Yangın sonucunda yaklaşık 400 dönümlük alan içerisinde, maki bitki örtüsü ve 20 zeytin ağacı ile yaklaşık 135 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü.

Yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.