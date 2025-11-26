Avtepe köyünde 25 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, U.A. (E-66) isimli şahsın yasak avlanma yöntemleri kullanarak koruma altındaki kuşları avladığı tespit edildi.

Av korucuları tarafından yapılan denetimde, zanlının file ağ, ökse ve ses cihazı kullanmak suretiyle avlanması yasak olan Kızıl Gerdan kuşunu avladığı belirlendi. Yasaya aykırı avlanma yöntemi ve koruma altındaki türü avlaması nedeniyle U.A.’ya idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.