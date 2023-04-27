Avukat Hasan Cankoy, başka bir avukatın müvekkilini polis hücrelerinde ziyaret ederek kendi müvekkili yaptığı gerekçesi ile hakkında Barolar Birliğine yapılan şikayet üzerine Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Disiplin kuruluna sevk edilen Cankoy ancak kurul tarafından kendisinden istenilen yazılı savunmaya yanıt vermemesi ayrıca Disiplin Kurulunun huzuruna çağrılmasına rağmen icabet göstermemesi üzerine kurul tarafından gıyabında yargılanması yapıldı.

Barolar Birliği Disiplin Kurulu Avukat Hasan Cankoy’u 3 ay meslekten men etti.