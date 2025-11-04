Bunlar da ilginizi çekebilir

Fileleftheros gazetesi, Avusturyalı bisikletçinin dün öğle saatlerinde “Pissuri-Plataniskia” yolu üzerinde 32 yaşındaki bir şahsın kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştığını ve kaza yerinde hayatını kaybettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta turist olarak bulunan ve arkadaşlarıyla bisiklet turuna çıkan Avusturya vatandaşı 60 yaşındaki Gunter Kohrgruber dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

