Bunlar da ilginizi çekebilir

FOD yürüyüşü sonrasında yapılan çekilişte akazanan kişiye Türk Hava Yolları’nın Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ tarafından THY maket uçağı takdim edidi.

Yapılan etkinliğin uçuş emniyeti farkındalığı üzerinde yaptığı pozitif etkiler göz önünde bulundurularak düzenli aralıklarla gerçekleştiriliyor.

Söz konusu maddelerin ortaya çıkartabileceği olumsuz etkilerin ortadan kaldırılabilmesi için havalimanı personeli tarafından, uçak hareket alanı düzenli aralıklarla kontrol edilerek temizleniyor.

Havalimanı uçak hareket alanı (Pist, Apron ve Taksiyolu) üzerinde bulunabilecek, “Yabancı Madde Döküntüsü” (FOD- foreign object damage) olarak tanımlanan; lastik parçası, taş, kum, pet şişeler, kağıtlar, meşrubat kutuları, gazete/dergi parçaları, bez/kumaş/kauçuk parçalar, poşet vb. yabancı maddeler uçuş emniyetini olumsuz etkileyebiliyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından organize edilen “Yabancı Madde Döküntüsü” (FOD) farkındalık yürüyüşüne T&T Havalimanı İşletmeciliği, Sivil Havacılık, İstanbul Handling, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Kıbrıs Türk Petrolleri’nin ekipleri katıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.