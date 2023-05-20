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Soruşturma devam ediyor...

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Uzun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Girne 'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, ülkede turist olarak bulunan 84 yaşındaki Tacim Uzun , cadde üzerinde yürüdüğü sırada, ayağının kaldırıma takılması sonucu dengesini kaybedip düşerek başını kaldırıma çarpması neticesinde ağır şekilde yaralandı.

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