Avuç içi büyüklüğündeki bir ayak çizimi, Michelangelo’ya ait olduğunun tespit edilmesinin ardından 27 milyon 200 bin dolara satıldı. New York’ta gerçekleştirilen Christie’s müzayedesinde satışa sunulan eserin fiyatı, komisyonlar dahil 27 milyon 200 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, çizimin Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından Michelangelo Buonarroti’ye ait olduğu belirlendi. Eserin, sanatçının Sistine Şapeli’nin tavanı için hazırladığı fresk çalışmalarına ön hazırlık niteliğinde olduğu ifade edildi.

Kırmızı tebeşirle çizildiği belirtilen ayak figürünün, Michelangelo’nun anatomiye verdiği önemi ve detaycılığını yansıttığına dikkat çekilirken, eserin sanat tarihi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.