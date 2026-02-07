Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü uluslararası mimarlık ve tasarım alanının en prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen Golden Trezzini Awards’ta önemli bir başarıya imza attı. DAÜ İç Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Dorukhan Ayhan, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asu Tozan ve İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley danışmanlığında geliştirdiği iki ayrı proje ile Golden Trezzini Awards’ta iki farklı kategoride Platinum Ödülü’ne layık görüldü.

Dorukhan Ayhan’ın Yrd. Doç. Dr. Kamil Güley danışmanlığında geliştirdiği “Star Villa” adlı konut iç mekân tasarımı projesi, “En İyi Öğrenci Yapı veya Tesis Projesi” kategorisinde Platinum Ödülü’ne layık görüldü. Proje, özgün mekânsal kurgusu ve çağdaş iç mimarlık yaklaşımıyla jüri üyelerinin beğenisini kazandı.

Ayhan’ın Prof. Dr. Asu Tozan danışmanlığında hazırladığı “Vector Hub” adlı projesi ise Mağusa’daki tarihi depo yapılarının yeniden işlevlendirilmesini ele alarak “En İyi Öğrenci Restorasyon veya Rekonstrüksiyon Projesi” kategorisinde Platinum Ödülü kazandı. Proje, tarihi yapıların çağdaş kullanım senaryoları ile bütünleştirilmesi yönündeki yaklaşımıyla öne çıktı.

Elde edilen bu çifte başarı, yalnızca bir öğrencinin bireysel yeteneğini değil, aynı zamanda DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün proje temelli eğitim anlayışını, akademik yaklaşımını ve danışman öğretim üyelerinin uluslararası ölçekte karşılık bulan rehberliğini de gözler önüne serdi. Golden Trezzini Awards gibi prestijli bir platformda kazanılan iki Platinum Ödülü, Doğu Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün uluslararası alandaki güçlü konumunu bir kez daha tescillemiş oldu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, elde edilen bu önemli başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nün uluslararası ölçekte kazandığı bu çifte Platinum Ödülü’nün üniversitenin akademik vizyonunu ve eğitim kalitesini güçlü biçimde yansıttığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin uluslararası platformlarda elde ettiği başarıların, DAÜ’nün proje temelli ve uygulama odaklı eğitim anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, Dorukhan Ayhan’ı ve danışman akademisyenleri Prof. Dr. Tozan ile Yrd. Doç. Dr. Güley’i tebrik etti.

GOLDEN TREZZİNİ AWARDS

2018 yılında kurulan ve kısa sürede mimarlık dünyasının saygın uluslararası platformları arasında yerini alan Golden Trezzini Awards, “Mimarlık Sanat Olarak” mottosuyla mimarlık, tasarım ve restorasyon alanlarında sanatsal değeri yüksek projeleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. İsmini, St. Petersburg’un ilk mimarı ve Petrine Barok akımının öncülerinden Domenico Trezzini’den alan organizasyon; 35 ülkeden 200’ü aşkın uzmanın yer aldığı jüri yapısı, uluslararası konseyi ve dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcısıyla mimarlığın “Oscar’ı” olarak nitelendiriliyor. Devlet kurumlarından bağımsız yapısıyla mimarlığı evrensel bir diplomasi dili olarak ele alan Golden Trezzini Awards’ta ödül alan projeler, St. Petersburg Tarih Müzesi koleksiyonuna dâhil edilerek “Architecture as Art” sergileri kapsamında müze eseri niteliği kazanıyor.