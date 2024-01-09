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“Ayça Alav’ın katillerinin yakalandığını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum. Polis Teşkilatımızı kutlarım. Eren Alav ve ailesine sabırlar dilerim.”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayça Alav’ın cinayet zanlılarını yakalayan polis teşkilatını kutladı. Tatar yaptığı açıklamada, Ayça Alav’ın eşi Eren Alav’a ve ailesine de sabır diledi.

Girne'deki Alav Döviz Bürosu'nun deposu olarak kullanılan Lefkoşa'daki HİT BİT isimli iş yerinde, 22 Aralık 2023 tarihinde öldürülen 45 yaşındaki Ayça Alav'ın cinayet zanlıları, dün düzenlenen operasyonla yakalandı.

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