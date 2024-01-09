Küresel gösterge Brent, Pazartesi günü yüzde 3,4 düşerek önceki haftaki tüm kazanımlarını geri aldıktan sonra varil başına 76 doların üzerinde işlem gördü; ABD ham petrolü ise 71 dolara yakındı. Riyad, diğer Orta Doğu ham petrollerinin fiyatlarının da düşmesiyle birlikte fiyatlarını beklenenden daha fazla düşürdü.

Zayıflığın altını çizen spekülatörler, 2024'e petrol fiyatlarında son yılların en büyük düşüş yönlü değişimlerinden birini yaparak başladılar. Ham petrol, OPEC+ dışından gelen artan arz ve en büyük ithalatçı Çin de dahil olmak üzere talebin bu yıl yavaşlayacağına dair endişelerin yol açtığı kayıplarla 2020'den bu yana ilk yıllık düşüşünü geride bırakıyor. Yine de İsrail-Hamas savaşı, Husi isyancıların Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları ve Libya'da son zamanlarda yaşanan tedarik kesintileri bir miktar destek sağlamak üzere bir araya geldi.

Saxo Capital Markets piyasa stratejisti Charu Chanana, son arz sorunlarına rağmen, "petrol piyasası Suudi fiyat indirimlerinin ardından talep kaygılarına odaklanmaya geri döndü. Talep endişeleri ve OPEC+ dışı arzdaki artışın OPEC+ kesintileri ve Orta Doğu gerilimleri ile dengelenmesi nedeniyle petrol fiyatlarının aralıkta kalmasını bekliyoruz” dedi.​