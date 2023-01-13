Sendikalar ve sivil toplum örgütleri 16 Ocak'ta Başbakanlığa yürüyecek

Sendikalar ve sivil toplum örgütleri 16 Ocak'ta Başbakanlığa yürüyecek

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Yönetimindeki LK 458 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyreden Mine Gömülütaş (K-50), aracıyla yolun solundan yoldan çıkarak bir narenciye bahçesine çevreleyen tellere çarpıp yan kısmı üzerine devrildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 17.30 raddelerinde meydana geldi.

Aydınköy-Güzelyurt yolunda, bu akşam meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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