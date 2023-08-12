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Alınacak ifadeler ve aranan emareler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, zanlının çaldığı motosikletin ve nakit paranın bulunamadığını, bu yönde soruşturma yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının ayrıca dükkâna ait Honda Dio marka motosikleti de alarak, oradan ayrıldığını açıkladı.

Polis, Göçmenköy’de faaliyet gösteren Adıgüzel Lastik Servisinde çalışan zanlının 24 Nisan 2023 tarihinde saat 05.30 sıralarında, dükkânın kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan arka kapısından içeri girdikten sonra kasa içerisinde muhafaza edilen 18 bin 320 TL nakit par ay ı çaldığını söyledi.

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