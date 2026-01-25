Azerbeycan Cumhuriyeti Anayasası'nın kabulünün 30. Yılı münasebetiyle Temmuz 2025`de Azerbaycan`da düzenlenen etkinlikleri ile ilgili yayınlanan ve önsözünü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev`in yazdığı kitapta Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ`ın etkinliklerde yaptığı konuşmaya yer verildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Azerbaycan`daki etkinlikte günümüz insan hayatında yaşanan değişimlerin anayasa hukukuna yarattığı etkiler hakkında konuşma yapmıştı.

Silahlı saldırı soruşturmasında 1 tutuklu daha!
Silahlı saldırı soruşturmasında 1 tutuklu daha!
İçeriği Görüntüle

Etkinlik kapsamında yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Anayasa Mahkemeleri toplantısında (TÜRKPA) KKTC Anayasa Mahkemesi gözlemci üyeliğe kabul edilmişti.