Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkinlik kapsamında yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Anayasa Mahkemeleri toplantısında (TÜRKPA) KKTC Anayasa Mahkemesi gözlemci üyeliğe kabul edilmişti.

Silahlı saldırı soruşturmasında 1 tutuklu daha!

Azerbeycan Cumhuriyeti Anayasası'nın kabulünün 30. Yılı münasebetiyle Temmuz 2025`de Azerbaycan`da düzenlenen etkinlikleri ile ilgili yayınlanan ve önsözünü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev`in yazdığı kitapta Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ`ın etkinliklerde yaptığı konuşmaya yer verildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.