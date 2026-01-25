Azerbeycan Cumhuriyeti Anayasası'nın kabulünün 30. Yılı münasebetiyle Temmuz 2025`de Azerbaycan`da düzenlenen etkinlikleri ile ilgili yayınlanan ve önsözünü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev`in yazdığı kitapta Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ`ın etkinliklerde yaptığı konuşmaya yer verildi.
Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Azerbaycan`daki etkinlikte günümüz insan hayatında yaşanan değişimlerin anayasa hukukuna yarattığı etkiler hakkında konuşma yapmıştı.
Etkinlik kapsamında yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Anayasa Mahkemeleri toplantısında (TÜRKPA) KKTC Anayasa Mahkemesi gözlemci üyeliğe kabul edilmişti.