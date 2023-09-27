Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) mensup devletlerin Tarım Bakanlarını kabul etti.
Görüşmede tarımdaki sorunlar görüşüldü.
Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) mensup devletlerin Tarım Bakanlarını kabul etti.
Görüşmede tarımdaki sorunlar görüşüldü.
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