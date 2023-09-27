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Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) mensup devletlerin Tarım Bakanlarını kabul etti.

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