Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un da aralarında bulunduğu Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) mensup devletlerin Tarım Bakanlarını kabul etti.

Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak... Dikkat... Bu bölgeler elektriksiz kalacak...

Görüşmede tarımdaki sorunlar görüşüldü.