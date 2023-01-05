KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan parlamentoları arasında dostluk grubu kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olduğunu “Kardeşlik hukukumuzun gerekliliklerini yerine getirilerek KKTC’nin teşkilatımıza gözlemci üye olmamızı kabul ettik” sözleriyle açıklamıştı.

5 DEVLETLE PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUBU KURULDU

Gözlemci üyelik açıklaması, KKTC’nin uluslararası kamuoyunda tanınması için önemli bir adımdı. KKTC Meclisi bunun ardından harekete geçti. Türk birliğini oluşturan 5 devletle parlamentolar arası dostluk grubu kurma kararı aldı.

Karar, Meclis’te oy birliğiyle kabul edildi. Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan'la dostluk grubu oluşturulacak. Gruba, Meclis’teki siyasi partilerin tümü üye gönderecek ve Türk devletleri meclisleriyle doğrudan temasta bulunacak.

AZERBAYCAN, GİRNE'DE AZERBAYCAN KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI YAPACAK

KKTC’nin Türkiye’yle birlikte 1990'dan beri dostluk grubu var. Dostluk grubu kararından önce geçtiğimiz ay Azerbaycan’daki yeni Azerbaycan Partisi, AK Parti heyetiyle Lefkoşa’ya giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmüştü. Aynı zamanda Azerbaycan, 16 Ocak'ta Girne'de Azerbaycan Kültür Merkezi açılışı yapacak.