Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren ve iki ülke arasındaki kültürel ve insani bağları geliştirmeye katkıda bulunan Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’nin öncülüğünde kurulan Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi’nin açılış töreni, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’da gerçekleştirilecek.

Açılış törenine Azerbaycan-KKTC ve Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu milletvekillerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katılacak.

Törende Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ulu Önderi Haydar Aliyev’in büstünün açılışının ardından “Türkiye-Azerbaycan-KKTC İlişkilerinin Geleceği” konulu konferans düzenlenecek.

Azerbaycan ve KKTC İlişkileri Adına Tarihi Gelişme

Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi’nin açılışı, Azerbaycan ve KKTC arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemli bir kilometre taşı olacak. Merkez, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmayı sağlayarak halkların birbirini daha iyi tanımasına katkıda bulunacak.

Zengin Bir Kültür Merkezi

Azerbaycan Uluslararası Kültür Merkezi, ziyaretçilerine geniş yelpazede kültürel ve sanatsal imkanlar sunacak. Merkezin bünyesinde zengin bir kütüphane, resim atölyesi, TİKA desteğiyle kurulan Robotik Kodlama ve Araştırma Merkezi, Haydar Aliyev Mirasını Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli Danslar Derneği, Azerbaycan ve Türk dili eğitimi bölümü ve 300 kişilik açık hava etkinlik alanı ile aktivite alanları yer alıyor.