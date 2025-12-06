Azerbaycan’da ilk kez düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan ile bir araya geldi.

Hasipoğlu ve Hasan, TÜRKPA Genel Merkezi’nde heyetler arası bir toplantı gerçekleştirerek iş birliği imkanlarını ve ortak projeleri ele aldı.

Bakan Hasipoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, devletin uluslararası alanda daha görünür olması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.