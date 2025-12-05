Değirmenlik-Haspolat yolu üzerinde bugün saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, O.K. (E-) yönetimindeki JD 393 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Ö.B. (E-28) yönetimindeki PB 782 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın ardından kontrolsüzce yoluna devam eden JD 393 plakalı araç, yolun solunda banket içerisinde bulunan bir iş yerine ait levhaya da çarpıp savrulmuş ve yol içerisinde kendi ekseni etrafında dönerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan JD 393 plakalı araç sürücüsü O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan T.K. (E-25) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.