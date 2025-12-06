Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlılar E.K ve M.C.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı.

Özdiken, 5. Aralık 2025 tarihinde saat 15:30 raddelerinde Lefkoşa Polis müdürlüğüne bağlı polis ekibi tarafından Ceyhan Sokak Lefkoşa adresinde mahkemeden temin edilen Arama emri ışığında aynı yerde sakin zanlılar zanlıların huzurunda yapılan arama da konu ikametgahın salon kısmında bulunan masa üzerinde sarı renk nesquik kutusu içerisinde 16 adet satışa hazır foil içerisinde yaklaşık 14 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile 4 adet içime hazır tütün ile karışık vaziyette bulunan Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu inanılan madde ve yine M.C.G'nin yatak odası içerisinde yapılan arama da oda içerisindeki duvar dolap içerisinde muhafaza edilen siyah renk nike marka sırt çantası içerisinde bulunan mavi renk eldiven içerisinde şeffaf naylona sarılmış vaziyette yaklaşık 30 gr ağırlığında Hintkeneviri Türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 95,955 TL, 1,140 Euro, 100 STG nakit para emare olarak alınıp adı edilenler suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlılardan yapılan soruşturma neticesinde konu uyuşturucu maddeleri, zanlı F.O (E-31-TC-İşsiz) veU.Ö (E-31-TC-İşsiz)’den aldıklarını beyan etmeleri üzerine zanlıların aleyhine derdest emri temin edildiğini ve F.O'nun kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada konu apartmanın giriş kısmında bulunan elektrik sayacının dolabı içerisinde 1 adet hassas terazi bulunmuş ve zanlıya ait olduğu tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Emre Özdiken, yine mesele ile bağlantılı olan zanlı UÇÖ, Surlar içinde bir otelde tespit edilerek üzerinde yapılan arama da giymekte olduğu pantolonun sol cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 1 gram Hintkeneviri uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak zapt edilerek zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlılardan temin edilene ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.