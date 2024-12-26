Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün acil iniş sırasında Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. İlk bilgilere göre, sis nedeniyle rotası değiştirilen uçak düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdi.

Kazanın ardından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre uçağın kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş kararı aldığı aktarıldı. Kazak yetkililer, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu.

Uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. Uçağın dışında ve iç kısmında görülen delikler, uçağa ateş açıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ukrayna ise uçağın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü ileri sürdü.

Uçağın, Rusya'ya ait bir karadan havaya (SAM) füzesi tarafından vurulma ihtimali de gündemde. Uçağın dış gövdesindeki deliklerin, füzenin patlaması sonucu çevreye yayılan şarapnel parçalarına ait olduğu da ileri sürülüyor.

Azeri uçağını Rus füzesi vurmuş olabilir: Gövde ve kanatlardaki delikler ne anlama geliyor? - 1

RUS FÜZESİ PARÇALARI İSABET ETMİŞ OLABİLİR

Euronews bu iddiayı haberleştirdi. Haberin kaynağı, Rus askeri blog yazarı Yuriy Podolyaka. Podolyaka, Telegram kanalında şöyle yazdı::

"Bugün Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen ve 33 kişinin ölümüne yol açan Azerbaycan'a ait Embraer 190 tipi uçağın aldığı hasar, uçağın hava savunma füze sistemi (SAM) tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini düşündürmektedir."

Yazıda, kazadan kurtulanların Grozni Havaalanı'na iniş için üçüncü girişim sırasında "uçağa çarpma" sesi duyduklarını söylediklerine de dikkat çekti.

KAZA ÖNCESİ VİDEOLAR NET

Kaza öncesi uçak içinde çekilen videolarda, ayağından yaralandığını belirten bir yolcu ile uçak gövdesinde çatlaklar, yerlere serpilmiş bazı küçük parçalar da net görülüyor.

Öte yandan uçağı karakutusu bulundu. Azeri makamları son derece kapsamlı bir soruşturma başlattı. Uçağın düşme anına ilişkin videolar, kazaya ilişkin önemli ipuçları da sunuyor.

Ankara Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi, Azerbaycanlı Dr. Orhan Gafarlı da paylaşımlarında ilginç bir bilgiyi aktardı. Gafarlı şu paylaşımı yaptı:

“Aktau kentinde düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçağın, Çeçenistan’ın başkenti Grozni Havaalanı’na iniş yapmak istediği sırada, bu havaalanına Ukrayna tarafından drone saldırısı düzenlendiği ve Rusya’nın hava savunma sisteminin devreye girdiği bilgileri kesinleşmiştir. Aynı zamanda, uçağa ait görüntülerde delik deşik olduğu görülen fotoğraflar basına sızmıştır.”

RUSYA FÜZELERİ DAHA ÖNCE VURDU

İddialar, 2014 yılında Rus füzesi tarafından vurulan bir sivil uçağı hatırlattı. Malezya Havayolları'na ait uçak soruşturma sonuçlarına göre bir Rus füzesi tarafından vurulmuş, 283 yolcu ve 15 mürettebat yaşamını yitirmişti. Hollanda Denetim Kurulu, bu kazaya ilişkin denetiminde, Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin füzeyi ateşlediği belirledi. Mürettebatın tamamı Malezyalı, yolcuların üçte ikisinden fazlası Hollandalıydı.