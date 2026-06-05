bahar, Türkiye ile KKTC’nin Rum tarafının çıkarlarına hizmet eden federal çözüm sürecine yeniden dahil olmaması gerektiğini belirtti.

Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşeceğini, ayrıca Rum liderle yeni bir temasın da gündemde olduğunun basına yansıdığını ifade etti.

Erhürman’ın son açıklamalarında “yazın sıcak geçebileceği” yönündeki ifadeleri ile halkın dünyayla buluşmak, eşitlik, refah ve çocuklarına daha iyi bir gelecek istediğine dair değerlendirmelerini yakından takip ettiklerini kaydeden Gülbahar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun eleştiri ve sorularının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Milli Mücadele Vakfı olarak hiçbir siyasi parti ya da kişiye karşı önyargılı olmadıklarını belirten Gülbahar, “Kıbrıs Türk halkı geleceğini ilgilendiren konularda tüm siyasi aktörlerden açık, net ve samimi açıklamalar beklemektedir. Bu halk artık boş vaatler ve hayallerle oyalanmamalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a çeşitli sorular yönelten Gülbahar, daha önce ortaya konulan dört maddelik öneri paketine Rum tarafı ve Birleşmiş Milletler tarafından verilen olumsuz yanıtların ardından gelinen aşamanın açıklanmasını istedi.

Gülbahar açıklamasında şu soruları gündeme taşıdı:

Rum liderliğinden dört madde konusunda hangi olumlu işaretlerin alındığı,

Rum yönetiminin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyü reddeden yaklaşımı karşısında çözüm perspektifinin nasıl şekillendiği,

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Türk halkına yönelik yaklaşımının nasıl değerlendirildiği.

Türkiye’nin federal çözüme kapıları kapattığını savunan Gülbahar, “Sayın Erhürman da kapattı mı? Yoksa Türkiye ile Kıbrıs Türk halkını Rum çıkarlarına hizmet ettiği açık olan sözde federal çözüm sürecine mi sürükleyecek?” ifadelerini kullandı.

Devlet adamlığının popülizm değil, dünyayı doğru okuyarak milletin ve devletin geleceğini güvence altına almak olduğunu ifade eden Gülbahar, Kıbrıs Türk halkının bu soruların yanıtlarını öğrenmeyi hak ettiğini kaydetti.