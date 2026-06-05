Putin, Kiev yönetiminin, iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır olmadığını belirterek "Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz." dedi.

Başkan Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında dünyanın önde gelen haber ajansları yöneticileriyle bir araya geldi.

"Donbas bölgesinin tamamını kontrol etmek mi istiyorsunuz yoksa anlaşma sağlamaya hazır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Putin, bu hususların birbiriyle çelişmediğini söyledi.

Putin, Rus ordusunun Ukrayna’da cephenin tüm yönlerinde ilerlediğini belirterek "Son zamanlarda yaklaşık 2 bin 440 kilometrekare alan üzerinde kontrol sağlandı. Rus güçleri, her gün ilerliyor. Rusya, Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin tamamını, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin yüzde 85'ini, Zaporijya bölgesinin yüzde 80’ini kontrol altına aldı. Bu süreç devam ediyor." diye konuştu.

Ukrayna’nın çatışmalarda büyük kayıplar verdiğine işaret eden Putin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin asker sayısı, son zamanlarda 100 bin azaldı. Aylık kayıpları 40 bin civarında. Bu yılın başında ordudan firar edenlerin sayısı yaklaşık 60 bine ulaştı. İnsanlar, orduya zorla alınıyor, motivasyonları yok. Kimse savaşmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Ukrayna krizini barış yoluyla çözmeye hazır olduklarını dile getirerek "Ukrayna ile barış yoluyla, Anchorage'da (ABD Başkanı Donald) Trump’la uzlaşıya vardığımız esaslar temelinde anlaşmaya hazırız ve bu konuda istekliyiz. Rusya, Anchorage'de sağlanan uzlaşıları kabul ediyor. Ukrayna tarafı da bunları kabul etmeli. Böylece çatışmalar sonlandırılacak. Ukrayna’yı bu konuda ikna etmek lazım." dedi.

Ukrayna yönetiminin iktidarda kalmak için çatışmaları durdurmak istemediğini aktaran Putin, "Kiev, iç siyasetteki durumdan dolayı krizi çözmeye hazır değil. Eğer orada barış sağlanması durumunda, Kiev'deki iç siyasi mücadele, iktidar mücadelesi ve ekonomik durumu kökten kötüleştirecek." diye konuştu.

Müzakere etmek için çatışmaların durdurulmasına ihtiyaç olmadığını söyleyen Putin, "Çatışmaların yerine, Anchorage'da sağlanan uzlaşılar doğrultusunda savaşı tamamen durdurmak daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Ukrayna yönetiminin meşruiyetiyle ilgili ise "Ukrayna ile barış anlaşmasını meşru yönetimle imzalamak istiyoruz. Eğer belgeleri imzalama noktasına gelirsek, bunları imzalayacak şahısları bulacağız. Yeter ki istesinler." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, ülkesinin Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerine yönelik sistematik olarak düzenlediği saldırılarda Oreşnik orta menzilli hipersonik balistik füzesini tam ölçekli olarak kullanmadıklarını kaydetti.

- "Trump’ın teklifleri, barış anlaşmasının temelini oluşturabilir"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna krizini samimi şekilde çözmeye çalıştığını belirten Putin, "Trump’ın teklifleri, barış anlaşmasının temelini oluşturabilir." görüşünü paylaştı.

Vladimir Putin, ABD yönetiminin şu an İran kriziyle meşgul olduğuna dikkati çekerek "Eğer Ukrayna’daki kriz bölgesel nitelikteyse, İran’la ilgili kriz küresel niteliktedir. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, küresel ekonomiyi etkiledi. Maalesef, Avrupa devletleri Ukrayna krizine küresel boyut kazandırmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Avrupa’nın Ukrayna krizinin çözüm sürecinde yer alması için tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Putin, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğine değil, AB’nin askeri örgüte dönüşmesine karşı çıktıklarını söyledi.

- "Avrupa’nın sömürgeci yaklaşımdan vazgeçmesi lazım"

Avrupa ülkeleriyle diyaloğa açık olduklarını dile getiren Putin, ancak bunun için Avrupa’nın sömürgeci yaklaşımdan vazgeçmesi ve Rusya ile eşit şekilde konuşması gerektiğinin önemine değindi.

Rusya’nın Avrupa’ya saldırmak istediği yönündeki iddiaların ise "saçmalık" ve "provokasyon" olduğunu vurgulayan Putin, NATO ile savaşmanın anlamsız olduğunu söyledi.

- "ABD ve İran'ın, girişimlerinin olumlu sonuçlara yol açacağını umuyoruz"

Vladimir Putin, İran’la ilgili duruma ilişkin, "İran halkı, krizlerin çözümünde kendi çıkarlarının da dikkate alınması gerektiğini kanıtladı. İran halkı birlik içinde mücadele etti. Bu, sorunların nihai çözümünde mutlaka dikkate alınması gereken bir faktör." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İran'ın krizin çözümüne yönelik girişimlerinin olumlu sonuçlara yol açacağı ve meselenin çözüleceği umudunu paylaşan Putin, Rusya’nın bu süreçte yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Filistin meselesinin İran ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum nedeniyle unutulduğunu ileri süren Putin, "Bu trajedi devam ediyor." ifadesini kullandı.

- "ABD, Hindistan’a Rusya ile işbirliği konusunda baskı kurmaya çalışıyor"

ABD’nin Hindistan’a Rusya ile işbirliği konusunda baskı kurmaya çalıştığına işaret eden Putin, bunun uluslararası ve ikili ilişkileri zedelediğini belirtti.

Vladimir Putin, Hindistan ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Hindistan’ı güvenilir ortak olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ermenistan'ın AB ile yakınlaşmasını değerlendiren Putin, bunun Ermenistan'ın Avrasya Ekonomik Birliğindeki üyeliğiyle çeliştiğini vurguladı.